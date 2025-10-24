  • Спортс
  • Хуан-Пабло Монтойя: «Если Ферстаппен выиграет титул в соперничестве с пилотами «Макларена», это станет главным сюрпризом в современной истории «Ф-1»
1

Монтойя оценил шансы Ферстаппена на титул.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя считает, что если Максу Ферстаппену удастся выиграть чемпионат и отыграть отставание от гонщиков «Макларена», это станет очень серьезным достижением и главным сюрпризом за последние годы в «Ф-1».

«Если Ферстаппен сейчас выиграет титул в соперничестве с пилотами «Макларена», это, на мой взгляд, станет самым большим сюрпризом в современной истории «Формулы-1». Если «Макларен» не выиграет чемпионат с настолько доминирующим болидом – это будет полным безумием.

Я по-прежнему считаю, что чемпионат выиграет гонщик «Макларена». Но их сражение между собой хорошо лишь для телерейтингов. Если же борьба станет максимально плотной, случится может что угодно.

При этом Макс может игнорировать вообще все. Он может думать про себя: «Мне вообще все равно. Я хочу выиграть все гонки и обойти соперников. Если не получится – ну, я уже и так чемпион».

В какой-то момент критическая атака все равно случится. И если начнется бой без правил, я не вижу, за счет чего Пиастри сможет выстоять против Ферстаппена. Оскар образца Гран-при Майами, ну или по итогам 5-6-7 гонок был достаточно агрессивен и умел пользоваться возможностями. Сегодняшний Оскар? Я в этом сомневаюсь. Пиастри нужно проснуться. Он достаточно быстр, чтобы выиграть чемпионат, но ему нужно вернуть прежний уровень агрессии», – рассказал Монтойя.

Расклады на титул «Ф-1»: Ферстаппен реально фаворит в Мексике и на оставшихся трассах?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Week
