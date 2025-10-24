Минимум 2 команды подозревают в нарушении финансового регламента (F1-Insider)
В «Ф-1» обсуждают потенциальные нарушения бюджетных правил.
Стало известно, что «Астон Мартин» признал ошибку, связанную с подачей финансового отчета за 2024 год.
ФИА пока не раскрыла информацию о соблюдении всеми коллективами потолка расходов.
Как передает F1-Insider, задержка с публикацией (обычно Федерация подводит итоги в сентябре), вероятно, указывает на продолжающиеся расследования. Считается, что в нарушениях подозревают минимум два коллектива. Пока неясно, кто помимо «Астон Мартин» мог допустить ошибку.
«Астон Мартин» признал, что нарушил правила финансового регламента «Ф-1». ФИА отказалась от комментариев
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1-Insider
