Минимум 2 команды подозревают в нарушении финансового регламента (F1-Insider)

В «Ф-1» обсуждают потенциальные нарушения бюджетных правил.

Стало известно, что «Астон Мартин» признал ошибку, связанную с подачей финансового отчета за 2024 год.

ФИА пока не раскрыла информацию о соблюдении всеми коллективами потолка расходов.

Как передает F1-Insider, задержка с публикацией (обычно Федерация подводит итоги в сентябре), вероятно, указывает на продолжающиеся расследования. Считается, что в нарушениях подозревают минимум два коллектива. Пока неясно, кто помимо «Астон Мартин» мог допустить ошибку.

«Астон Мартин» признал, что нарушил правила финансового регламента «Ф-1». ФИА отказалась от комментариев