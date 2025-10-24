Хуан-Пабло Монтойя: «Макларену» стоит активнее действовать в плане стратегии и прекратить только и делать, что реагировать на действия «Ред Булл»
Монтойя оценил шансы в борьбе за титул в оставшихся гонках.
Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя поделился мнением о раскладе сил в борьбе за победу в чемпионате на оставшихся Гран-при нынешнего сезона.
«Уверен, «Макларен» будет силен на этапах в Мексике и Бразилии. Но «Ред Булл» Макса будет быстр везде. И это большая проблема для «Макларена» – «Ред Булл» способен добиваться отличных результатов на любой трассе.
У «Макларена» будут проблемы на Гран-при Лас-Вегаса. Их машина недостаточно эффективна на длинных прямых. К тому же, «Макларену» стоит активнее действовать в плане стратегии и прекратить только и делать, что реагировать на действия «Ред Булл», – рассказал Монтойя.
Расклады на титул «Ф-1»: Ферстаппен реально фаворит в Мексике и на оставшихся трассах?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Week
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости