Хуан-Пабло Монтойя: «Макларену» стоит активнее действовать в плане стратегии и прекратить только и делать, что реагировать на действия «Ред Булл»

Монтойя оценил шансы в борьбе за титул в оставшихся гонках.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя поделился мнением о раскладе сил в борьбе за победу в чемпионате на оставшихся Гран-при нынешнего сезона.

«Уверен, «Макларен» будет силен на этапах в Мексике и Бразилии . Но «Ред Булл» Макса будет быстр везде. И это большая проблема для «Макларена» – «Ред Булл » способен добиваться отличных результатов на любой трассе.

У «Макларена» будут проблемы на Гран-при Лас-Вегаса. Их машина недостаточно эффективна на длинных прямых. К тому же, «Макларену » стоит активнее действовать в плане стратегии и прекратить только и делать, что реагировать на действия «Ред Булл», – рассказал Монтойя.

