Алекс Албон о борьбе за титул: «В «Макларене» могли бы легко отбиться от Ферстаппена, если бы они отдали приоритет кому-то одному из своих пилотов»
Пилот «Уильямса» Алекс Албон в преддверии Гран-при Мехико считает, что в «Макларене» смогли бы устранить угрозу со стороны Ферстаппена, если бы отдали предпочтение одному из гонщиков и начали использовать командную тактику.
«Для Макса это отличная трасса, это уж точно. Так что я уверен, будет интересно. Также мне интересно то, как теперь будут все разыгрывать в «Макларене», ведь оба их пилота по-прежнему претендуют на титул.
В то же время, в «Макларене» могли бы легко отбиться от Макса, если бы они отдали приоритет кому-то одному из своих пилотов. Хотя мне кажется, что сейчас в «Макларене» действуют справедливо и им не стоит менять стратегию.
Так что борьба будет идти до самого конца. «Ред Булл» удалось набрать отличную форму. И Макса никогда нельзя сбрасывать со счетов», – рассказал Албон.
