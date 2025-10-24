Алекс Албон о борьбе за титул: «В «Макларене» могли бы легко отбиться от Ферстаппена, если бы они отдали приоритет кому-то одному из своих пилотов»

Албон оценил положение гонщиков в борьбе за титул.

Пилот «Уильямса » Алекс Албон в преддверии Гран-при Мехико считает, что в «Макларене» смогли бы устранить угрозу со стороны Ферстаппена , если бы отдали предпочтение одному из гонщиков и начали использовать командную тактику.

«Для Макса это отличная трасса, это уж точно. Так что я уверен, будет интересно. Также мне интересно то, как теперь будут все разыгрывать в «Макларене», ведь оба их пилота по-прежнему претендуют на титул.

В то же время, в «Макларене» могли бы легко отбиться от Макса, если бы они отдали приоритет кому-то одному из своих пилотов. Хотя мне кажется, что сейчас в «Макларене » действуют справедливо и им не стоит менять стратегию.

Так что борьба будет идти до самого конца. «Ред Булл » удалось набрать отличную форму. И Макса никогда нельзя сбрасывать со счетов», – рассказал Албон.

Расклады на титул «Ф-1»: Ферстаппен реально фаворит в Мексике и на оставшихся трассах?