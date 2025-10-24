0

Жак Вильнев: «Пиастри и Норрис – как два ребенка, которых ставят в угол»

Вильнев сравнил пилотов «Макларена» с наказанными детьми.

Чемпион «Формулы-1» Жак Вильнев раскритиковал принципы «Макларена», регламентирующие борьбу между Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом

«Правила папайи» не используют силу. «Давайте выедем на трассу и будем сражаться за титул» – это звучит очень сильно.

Они как два ребенка, которых ставят в угол. А они борются за чемпионство.

Вспомните Сингапур: да, Норрис задел болид впереди, коснулся Оскара, а затем мы 10 кругов слушали жалобы. Это неправильно.

Это два первых номера. В какой-то момент сезона Пиастри был чуть быстрее, в конечном счете Норрис слегка сильнее. Они оба развалились в Баку, однако он вернулся в норму.

Норрис гораздо лучше сражается с Максом [Ферстаппеном], чем с напарником», – отметил канадец перед Гран-при Мехико.

Оскар Пиастри: «Последствия для Норриса сняты, есть доля моей ответственности за инцидент в США»

Ландо Норрис о снятии «последствий»: «Обсуждения были простыми»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoФормула-1
logoМакларен
logoЛандо Норрис
logoОскар Пиастри
logoЖак Вильнев
logoМакс Ферстаппен
logoГран-при Мексики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Лиам Лоусон об извинениях Цуноды: «Даже не знаю, что произошло»
12 минут назад
Гран-при Мехико-2025. 1-я практика. Леклер – 1-й, Антонелли – 2-й, Хюлькенберг – 3-й
14 минут назад
Джордж Расселл о попытках «Ред Булл» сорвать стартовую метку Норриса: «У меня ОКР – я бы тоже ее сорвал»
40 минут назад
Жак Вильнев: «Ферстаппен не поддается давлению, а сам его оказывает. Макса никогда нельзя списывать»
40 минут назад
Карун Чандок: «Макларену» нужна перезагрузка. Их болид по-прежнему способен выигрывать гонки»
49 минут назад
Юки Цунода о шансах остаться в «Ред Булл»: «Знаю, как работает команда. Главное – результат, верно?»
сегодня, 18:35
Гран-при Мехико-2025. Расписание трансляций
сегодня, 18:30
Хуан-Пабло Монтойя: «Макларену» стоит активнее действовать в плане стратегии и прекратить только и делать, что реагировать на действия «Ред Булл»
сегодня, 18:29
Алекс Албон о борьбе за титул: «В «Макларене» могли бы легко отбиться от Ферстаппена, если бы они отдали приоритет кому-то одному из своих пилотов»
сегодня, 18:24
9 новичков выступят в практике перед Гран-при Мехико
сегодня, 18:20
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15