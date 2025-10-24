Жак Вильнев: «Пиастри и Норрис – как два ребенка, которых ставят в угол»

Вильнев сравнил пилотов «Макларена» с наказанными детьми.

Чемпион «Формулы-1» Жак Вильнев раскритиковал принципы «Макларена », регламентирующие борьбу между Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом

«Правила папайи» не используют силу. «Давайте выедем на трассу и будем сражаться за титул» – это звучит очень сильно.

Они как два ребенка, которых ставят в угол. А они борются за чемпионство.

Вспомните Сингапур: да, Норрис задел болид впереди, коснулся Оскара, а затем мы 10 кругов слушали жалобы. Это неправильно.

Это два первых номера. В какой-то момент сезона Пиастри был чуть быстрее, в конечном счете Норрис слегка сильнее. Они оба развалились в Баку, однако он вернулся в норму.

Норрис гораздо лучше сражается с Максом [Ферстаппеном], чем с напарником», – отметил канадец перед Гран-при Мехико.

