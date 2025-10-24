Джордж Расселл о слухах в «Ф-1»: «В одно ухо влетело, в другое вылетело»

Расселл высказался о слухах в «Ф-1».

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл отметил, что не обращает внимания на слухи в «Ф-1».

Британцу часто приходилось комментировать различную информацию из паддока, возникавшую на протяжении сезона из-за того, что он долгое время не мог договориться с «Мерседесом» по поводу условий нового контракта.

В конечном итоге соглашение продлили перед Гран-при США.

«Честно говоря, этот внешний шум беспокоит только в четверг. В моем случае в одно ухо влетело, в другое вылетело – и я просто двигаюсь дальше.

Моя форма в этом сезоне? Просто стараюсь обращать внимание на мелочи, за счет которых можно сделать шаг вперед. Думаю, нет ничего конкретного, что помогло бы мне добиться прогресса.

Думаю, это сочетание уверенности с моими навыками, возможностями болида и группой моих инженеров, которые влияют на уровень моих выступлений», – сказал Расселл.

