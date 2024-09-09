Ландо Норрис о давлении: «Я куда лучше справляюсь из-за проблем в первые сезоны в «Ф-1»
Пилот «Макларена» Ландо Норрис сообщил о трудностях из-за давления, которые поспособствовали прогрессу.
«Я испытывал серьезные проблемы с этим, когда начинал выступать в «Формуле-1», в свои первый, второй и третий сезоны, так что чувствую, что научился справляться.
Это также помогло мне в нынешнем положении. Я знаю, что, пожалуй, не нахожусь в такой борьбе за титул, где я и Макс [Ферстаппен] шли бы вровень, однако приходится больше справляться с вопросами и давлением – все считают, что я должен выдавать результат каждый уик-энд, и я сам знаю, что должен выдавать результат каждый уик-энд.
Но, думаю, из-за моих проблем в прошлом есть ощущение, что сейчас я способен справляться с подобным куда лучше. Так что это не очень сильно влияет.
В то же время я не так уж сильно ощущаю [давление]. Меня устраивает, что я просто должен выехать и пилотировать. На самом деле это все, что я могу сделать – не думать о внешних вещах», – сказал британец.
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Ландо Норрис: «Сейчас думать о борьбе за титул довольно глупо»
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