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  • Нико Росберг о победе «Феррари» в Монце: «Вассер прислушивается к своему чутью и здравому смыслу. Смотрит не на графики, а на гоночную трассу»
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Нико Росберг о победе «Феррари» в Монце: «Вассер прислушивается к своему чутью и здравому смыслу. Смотрит не на графики, а на гоночную трассу»

Росберг отметил смелость действий «Феррари» на Гран-при Италии.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года высказался о том, какую роль в успехах команды играет Фредерик Вассер.

«Эта победа продемонстрировало то, как работает босс команды Фредерик Вассер. На самом деле Фред – гонщик до мозга костей. Ему не нужны компьютерные расчеты, чтобы определить, какая именно тактика с более высокой долей вероятности приведет к успеху.

Вассер предпочитает прислушиваться к своему чутью и руководствоваться здравым смыслом. Он смотрит не на графики, а на гоночную трассу.

И это хороший контракт со всеми этими чудаковатыми инженерами, которые весь день только и делают, что смотрят на мониторы с данными, при этом порой забывая хотя бы поднять глаза и посмотреть, что происходит на реальной трассе.

Решение «Феррари» [с одним пит-стопом] было действительно смелым. Лично мне казалось, что шансы на успех у этой тактики меньше 50 процентов. Ведь в конечном счете никто не знал, как поведут себя шины на такой дистанции. Но в «Феррари» знали, что для победы в домашней гонке им нужно нечто экстраординарное, и то, что они решились пойти на такой риск – это действительно потрясающе», – рассказал Росберг.

Экстаз Италии от победы Леклера в доме «Феррари»: ор комментаторов, вечеринка на треке, слезы

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Week
Гран-при Италии
logoФеррари
logoНико Росберг
logoФормула-1
logoФредерик Вассер
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