Макс Ферстаппен о шансах выиграть чемпионат: «Статистически – шансы есть. Но для этого нужно выиграть все оставшиеся гонки»
Ферстаппен оценил шансы на титул.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен по итогам Гран-при Мехико отметил, что сохраняет шансы на победу в чемпионате. Но для этого, чтобы не надеяться на сходы и неудачные выступления Норриса и Пиастри, ему нужно стараться выиграть все оставшиеся Гран-при нынешнего сезона.
«Отрыв от первого места велик. Как я уже говорил, мне нужно идеально проводить гоночные уик-энды, чтобы получить шанс. Уик-энд в Мехико мы не смогли провести идеально. И это только усложняет задачу.
Возможна ли победа в чемпионате? Статистически – да. Но для этого нужно выиграть все оставшиеся гонки. Если мы этого не сделаем, то не выиграем и титул», – рассказал Ферстаппен.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
