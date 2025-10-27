Андреа Стелла о Гран-при Мехико: «условия с низким сцеплением машины с трассой идеально подходят Норрису, а Пиастри нет»

Стелла объяснил доминирование Норриса в Мексике.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла считает, что успешные выступления Ландо Норриса в последних гонках, на фоне ухудшения результатов Оскара Пиастри связаны с особенностями трасс и поведения болидов.

По словам Стеллы, Норрису гораздо больше подходят условия, когда машина чуть более склонна к скольжениям, в то время как Пиастри наоборот сильно теряет из-за этого в скорости.

«В последние годы мы видели несколько подобных доминирующих выступлений в исполнении Ландо Норриса – как было в прошлом году в Занворте, или в Сингапуре. Так что Ландо не впервые демонстрирует выступления и результаты такого уровня. В Мехико он был очень убедителен, был быстрее всех практически во всех сессиях, и смог в полной мере раскрыть и использовать потенциал болида.

В некотором смысле условия с низким сцеплением машины с трассой идеально подходят Норрису и естественным образом помогают ему улучшить время круга. В то время как в случае с Пиастри все происходит ровно наоборот.

Этот фактор также будет важен в контексте четырех оставшихся Гран-при. Хотя я уверен, что в оставшихся гонках и Ландо, и Оскар оба найдут поводы для того, чтобы чувствовать себя уверенно, а команда будет лучше понимать, как извлекать из болида максимум скорости и стабильности. Потому что в нескольких гонках до этапа в Мексике некоторую часть потенциала машины мы забывали в боксах», – рассказал Стелла.

