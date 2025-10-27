  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Андреа Стелла о Гран-при Мехико: «условия с низким сцеплением машины с трассой идеально подходят Норрису, а Пиастри нет»
2

Андреа Стелла о Гран-при Мехико: «условия с низким сцеплением машины с трассой идеально подходят Норрису, а Пиастри нет»

Стелла объяснил доминирование Норриса в Мексике.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла считает, что успешные выступления Ландо Норриса в последних гонках, на фоне ухудшения результатов Оскара Пиастри связаны с особенностями трасс и поведения болидов.

По словам Стеллы, Норрису гораздо больше подходят условия, когда машина чуть более склонна к скольжениям, в то время как Пиастри наоборот сильно теряет из-за этого в скорости.

«В последние годы мы видели несколько подобных доминирующих выступлений в исполнении Ландо Норриса – как было в прошлом году в Занворте, или в Сингапуре. Так что Ландо не впервые демонстрирует выступления и результаты такого уровня. В Мехико он был очень убедителен, был быстрее всех практически во всех сессиях, и смог в полной мере раскрыть и использовать потенциал болида.

В некотором смысле условия с низким сцеплением машины с трассой идеально подходят Норрису и естественным образом помогают ему улучшить время круга. В то время как в случае с Пиастри все происходит ровно наоборот.

Этот фактор также будет важен в контексте четырех оставшихся Гран-при. Хотя я уверен, что в оставшихся гонках и Ландо, и Оскар оба найдут поводы для того, чтобы чувствовать себя уверенно, а команда будет лучше понимать, как извлекать из болида максимум скорости и стабильности. Потому что в нескольких гонках до этапа в Мексике некоторую часть потенциала машины мы забывали в боксах», – рассказал Стелла.

Что случилось на Гран-при Мексики: Ферстаппену подарили подиум, Хэмилтон – провал!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoЛандо Норрис
logoГран-при Мексики
logoМакларен
logoОскар Пиастри
logoАндреа Стелла
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Изак Аджар: «Рейсинг Буллз» просто оказались недостаточно быстры для борьбы за очки в Мехико»
27 минут назад
Шарль Леклер: «Феррари» немного повезло, но я все равно горжусь тем, что сумел удержать позицию»
46 минут назад
Фредерик Вассер о 10-секундном штрафе Хэмилтону: «Я был разочарован этим решением, оно стоило нам 4-го места»
сегодня, 17:23
Юки Цунода: «Легко могли набрать очки, но сами упустили свой шанс»
сегодня, 16:42
Макс Ферстаппен о шансах выиграть чемпионат: «Статистически – шансы есть. Но для этого нужно выиграть все оставшиеся гонки»
сегодня, 16:17
Леклер – 5-й пилот, завоевавший 50 подиумов с «Феррари». До 2-го места – 5 трофеев
сегодня, 16:05
Лео Туррини: «Бермэн великолепен, а дядя Хэмилтон, как обычно, без подиума. Да здравствует Медвежонок»
сегодня, 15:41
Ландо Норрис: «Чувствую себя увереннее в болиде – с этим были проблемы. В Сингапуре я объяснил команде, что мне не нравится»
сегодня, 14:42
Расселл недоволен действиями «Мерседеса»: «Нужно было либо сразу проводить обмен позициями с Антонелли, либо не проводить вообще»
сегодня, 14:33
Карлос Сайнс о сходе: «Специально заехал за барьеры, чтобы избежать появления машины безопасности»
сегодня, 14:07
Ко всем новостям
Последние новости
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
сегодня, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50