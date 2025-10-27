  • Спортс
  • Ландо Норрис: «Чувствую себя увереннее в болиде – с этим были проблемы. В Сингапуре я объяснил команде, что мне не нравится»
1

Ландо Норрис: «Чувствую себя увереннее в болиде – с этим были проблемы. В Сингапуре я объяснил команде, что мне не нравится»

Норрис сообщил, как собрание в Сингапуре изменило ход сезона.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мыслями о своей машине после победы на Гран-при Мехико в доминирующем стиле.

«Сегодня я увереннее чувствую себя в болиде. Дело в ощущениях. В прошлом году они были очень хорошими, и у меня получалось выступать лучше. В этом сезоне было тяжело справляться.

Машина невероятно быстрая, но очевидно, что ей все еще непросто управлять. Необходимо идеально почувствовать болид, заставить его работать. И у меня были с этим проблемы в последние уик-энды, даже в Сингапуре.

Мы провели брифинг, посидели полчаса, и я объяснил: «Ребята, это именно то, что мне не нравится в болиде. Вот почему у нас больше не получается выигрывать, почему мы не будем побеждать в будущем, если машина останется такой – я не получаю то, что мне нужно».

В этот уик-энд у меня есть то, что мне нужно, и получается выступать так. Вот и все», – сообщил британец в интервью Sky Sports.

Ландо также высказался о сомнениях в себе по ходу года:

«В какие-то моменты начала сезона, безусловно, они были. Ведь мне никогда не нравится винить машину – уж точно не в ситуации, когда она позволяет побеждать, когда Оскар [Пиастри] выигрывает гонки. Это последнее, что я хочу делать – оправдываться тем, что болид недостаточно хороший.

Но я не справлялся, не находил способа заставить его работать. Сейчас нахожу. Все просто.

Одна хорошая гонка ничего не значит. Две, три, четыре подряд – другое дело. Считаю, последние несколько месяцев складываются здорово. Но Макс [Ферстаппен] все равно меня настигает. Сейчас я провел очень хороший уик-энд, но Макс сокращает отставание на протяжении последних месяцев. Мне нужно продолжать работу».

Норрис выиграл гонку с отрывом в 30 секунд – самым большим в «Ф-1» с 2023 года

Что случилось на Гран-при Мексики: Ферстаппену подарили подиум, Хэмилтон – провал!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoОскар Пиастри
logoЛандо Норрис
Гран-при Сингапура
logoМакс Ферстаппен
logoМакларен
logoФормула-1
logoГран-при Мексики
