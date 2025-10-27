Леклер – 5-й пилот, завоевавший 50 подиумов с «Феррари». До 2-го места – 5 трофеев

Леклер завоевал юбилейный подиум в форме «Феррари».

На Гран-при Мехико Шарль Леклер финишировал вторым и заработал седьмой подиум в сезоне для себя и «Феррари».

Всего на счету монегаска 50 призовых мест в «Формуле-1» и в составе Скудерии.

Шарль стал лишь пятым человеком, которому удалось достичь этой отметки в форме итальянской команды. Безоговорочным лидером остается Михаэль Шумахер (116), то время как Рубенса Баррикелло , Себастьяна Феттеля (оба – 55) и Кими Райкконена (52) Леклер может догнать в обозримом будущем.

Монегаск сравнялся с чемпионом мира 2009 года Дженсоном Баттоном по общему количеству трофеев в «Ф-1» и делит 17-ю строчку в истории. Лишь Льюис Хэмилтон (202), Макс Ферстаппен (123) и Фернандо Алонсо (106) опережают Шарля по данному показателю среди действующих пилотов.

