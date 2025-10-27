Шарль Леклер: «Феррари» немного повезло, но я все равно горжусь тем, что сумел удержать позицию»

Леклер доволен вторым местом в Мехико.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Мехико, признав, что везение с включением режима виртуальной машины безопасности помогло ему удержать позицию и отбиться от Макса Ферстаппена .

«Да, как я уже говорил, я был очень рад включению режима VSC за два круга до финиша гонки. Думаю, если бы не это, Макс Ферстаппен с большей вероятностью обогнал бы меня, нежели я бы сумел удержать позицию.

Особенно с учетом того, что шины «медиум» на нашем болиде не работали от начала до конца отрезка. Вариант с двумя пит-стопами казалось привлекательным, но я даже не знаю, мог ли он сработать.

В итоге я просто старался добиться результата в тех условиях, в которых оказался – пытаться заставить сработать эту стратегию, оставаясь на трассе на «медиуме». И у нас получилось. Хотя было близко. Нам немного повезло, но я все равно горжусь тем, что сумел удержать позицию», – рассказал Леклер.

