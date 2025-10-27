Изак Аджар: «Рейсинг Буллз» просто оказались недостаточно быстры для борьбы за очки в Мехико»

Аджар признал нехватку скорости в Мехико.

Пилот «Рейсинг Буллз » Изак Аджар подвел итоги Гран-при Мехико, отметив, что добиться хорошего результата ему помешала ошибка на первом круге, а также общая нехватка скорости болида.

«Гонка обернулась разочарованием. Я стартовал довольно неплохо, но на первом же круге ошибся в 6-м повороте и потерял несколько позиций. Что плохо сказалось на всей остальной нашей гонке.

В целом у нас была хорошая стратегия, но я думаю, что в этот раз мы просто оказались недостаточно быстры для борьбы за очки. Более того, в нашем распоряжении оставались только уже использованные комплекты шин «софт», в то время как у многих конкурентов позади были свежие комплекты.

Тем не менее, оглядываясь назад на проведенный уик-энд я все равно вижу поводы для оптимизма в преддверии четырех оставшихся в нынешнем сезоне Гран-при», – рассказал Аджар.

