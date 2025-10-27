Лео Туррини: «Бермэн великолепен, а дядя Хэмилтон, как обычно, без подиума. Да здравствует Медвежонок»

Туррини сравнил выступления Бермэна и Хэмилтона в Мексике.

Итальянский журналист Лео Туррини прокомментировал четвертое место пилота «Хааса » Оливера Бермэна на Гран-при Мехико и восьмой результат гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона .

«Если подумать, это выглядит почти как провокация.

Бермэн великолепен, в то время как дядя Хэмилтон, как обычно, без подиума. Да здравствует Медвежонок, разумеется.

Но, честно говоря, считаю, стюарды были слишком суровы к Льюису, даже несмотря на то, что он допустил ошибку.

Если говорить о сочетании «пилот-машина», то лучше Шарля [Леклера] выступил лишь Бермэн (и упомянем также Бортолето ) – фантастика с «Хаасом» от начала до конца.

Медвежонок – продукт Академии «Феррари», и тут мы возвращаемся к болезненной теме. Глава «Хэмилтон». Он был далек от вершины – из-за штрафа. Но, как признал Вассер, ошибку допустил он сам. Возможно, его выбила из равновесия реакция Леклера на попытку обгона на старте. Как бы то ни было, очередной разочаровывающий результат (и ноль подиумов с «Феррари»)», – написал обозреватель.

