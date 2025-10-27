Фредерик Вассер о 10-секундном штрафе Хэмилтону: «Я был разочарован этим решением, оно стоило нам 4-го места»

Вассер остался недоволен действиями стюардов в Мехико.

Руководитель «Феррари » Фредерик Вассер подвел итоги Гран-при Мехико и высказал свое несогласие с решением судей оштрафовать Льюиса Хэмилтона на 10 секунд за выезд за пределы трассы и получение преимущества нечестным путем.

«Да, я тоже был разочарован этим решением судей. Оно стоило нам четвертого места. Одно дело, что мы (в данном случае Хэмилтон) не следовали предписаниям директора гонки. Но 10-секундный штраф? Не припомню, когда пилоту вообще давали такой штраф за подобное нарушение.

При этом, если смотреть на общую картину, то можно отметить и тот факт, что Макс Ферстаппена еще раньше Льюиса срезал поворот – он срезал шикану и проехал по траве метров сто. Так что да, мне кажется, что стюарды в этот раз сработали не лучшим образом.

Более того, все это происходило на трассе в Мехико. Я не говорю, что систему штрафов нужно адаптировать в зависимости от особенностей конкретной трассы, но при этом стюарды должны понимать, что происходит на треке.

В итоге Хэмилтон получил 10-секундный штраф, что отбросило нас назад, а обгонять соперников возможности не было. Если ты оказываешься в такой ситуации после пит-стопа [и перехода на свежие шины] – тогда другое дело. Мы, возможно, могли бы сохранить 4-е место даже с 5-секундным штрафом. Но 10 секунд штрафа не оставили шансов», – рассказал Вассер.

