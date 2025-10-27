Юки Цунода: «Легко могли набрать очки, но сами упустили свой шанс»

Цунода расстроен не попаданием в топ-10 в Мехико.

Пилот «Ред Булл » Юки Цунода подвел итоги Гран-при Мехико, выразив разочарование тем, что не сумел набрать очки.

Цунода стартовал 10-м и хорошо держался по ходу заезда, но из-за ошибки с моментом проведения пит-стопа и заминки попал в трафик и не смог использовать ресурс свежего комплекта шин «софт», в итоге не сумев пробиться в очковую зону.

«В этот раз мы легко могли набрать очки, но сами упустили свой шанс. Но, тут уж ничего не поделаешь, это гонки. Хорошая новость в том, что в гонке у нас был неплохой темп, это хоть что-то.

Нужно стараться продолжать прогрессировать, учиться – это я и стараюсь делать. Но да, подобные ситуации разочаровывают – мы могли бы легко набрать очки, финишировав где-то на 7-8 позиции, но упустили шанс», – рассказал Цунода.

