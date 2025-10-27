Объявление о продлении контракта Колапинто с «Альпин» ожидается на Гран-при Сан-Паулу (it.motorsport)
Продление контракта с Колапинто ожидается в Бразилии.
Пилот «Альпин» Франко Колапинто близок к продлению контракта с французской командой.
По информации итальянского подразделения Motorsport, официальное объявление о подписании нового соглашения с Колапинто ожидается по ходу гоночного уик-энда в Бразилии.
Как сообщается, в руководстве «Альпин» остались удовлетворены прогрессом, который Колапинто показал во второй половине сезона – и особенно с окончанием европейской части. И решили продлить с ним контракт еще на один год.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: it.motorsport
