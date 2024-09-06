Нико Росберг: «Для Норриса стакан всегда наполовину пуст – ему нужно концентрироваться на позитивных моментах»
Росберг подверг сомнению психологический подход Норриса.
Чемпион «Формулы-1» 2016 года считает, что гонщику «Макларена» стоит уделять больше внимания своим успехам, а не делать акцент на неудачных моментах, игнорируя свои успехи.
«Любой спортивный психолог скажет вам, что чем чаще вы будете что-то повторять – тем сильнее сами будете в это верить. Так что я даже отправил Ландо сообщение. Подумал, что мой опыт, возможно, будет ему полезен.
Вопрос в том, почему для Норриса стакан всегда наполовину пуст? Ну да, благодаря этому его высказывания звучат чуть более правдоподобно, но мне кажется, что гонщик должен быть правдив перед самим собой – и концентрироваться нужно на позитивных моментах, а не на негативных.
На мой взгляд, лучший пример здесь – это квалификация в Монце. Ландо выиграл поул, но после этого начал рассуждать о том, каким неудачным был его круг, как он извиняется перед командой, как он потерял время на первой половине круга и все в таком духе.
Ландо должен был сказать: «Большую часть круга я проехал очень хорошо, мы на поуле – это фантастика».
Да, конечно, обе точки зрения тут будут верны. Но Ландо решил сконцентрироваться на ошибке и плохой части круга. Оба высказывания Ландо были бы правдивыми, но я думаю, что ему стоило иначе расставлять акценты.
Мне бы хотелось, чтобы он об этом подумал. В свое время я тоже концентрировался на негативных моментах, но потом много работал над своим подходом. Когда ты сознательно подчеркиваешь для себя положительные моменты – это в целом хорошо влияет на твой образ мышления в целом», – рассказал Росберг.
«Макларену» пора поддержать Норриса в гонке за Ферстаппеном? Вся «Ф-1» просит!
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