Лиам Лоусон о контакте с Сайнсом в Мексике: «Уверен, он неспециально въехал в меня – но нужно быть более осознанным»

Лоусон считает, что Сайнс мог ехать более осознанно на старте гонки в Мексике.

Пилот «Рейсинг Буллз» поделился мнением о старте Гран-при Мехико, где он сошел с дистанции в результате полученных повреждений после контакта с Карлосом Сайнсом на первом круге.

«У меня был очень хороший старт, на внешней стороне оказалось много места, так что я решил расположиться там. В первом повороте многие скользили, но я оставил Карлосу достаточно места. Думаю, он решил срезать шикану, но не посмотрел налево, где был я, и просто врезался в меня.

Это ужасно раздражает. Мне кажется, нужно действовать более осознанно. Я получил сильные боковые повреждения и был вынужден сойти.

Собираюсь ли я это обсудить с Сайнсом? Я мало что могу сказать. Не думаю, что он намеренно так поступил. Уверен, он неспециально въехал в меня – такое бывает. Я прекрасно понимаю, что на первом круге в первом повороте может твориться хаос.

Но мы все стараемся понимать, что происходит вокруг. Нельзя вот так просто решить срезать шикану, не посмотрев налево. Ведь он ударил меня так сильно, что просто уничтожил всю часть днища, сломал мне переднее антикрыло и уничтожил мою гонку. После этого мы теряли по три секунды за круг. К сожалению, такое происходит», – сказал Лоусон.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
