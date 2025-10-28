ФИА завершила проверку финансовых отчетов команд. Единственное нарушение у «Астон Мартин» – но оно «незначительного характера»

В ФИА завершили проверку финансовых отчетов команд.

ФИА объявила, что закончила проверять отчеты команд «Ф-1» о соблюдении лимита бюджета в 2024 году.

Практически все команды и производители соблюли правила, установленные финансовым регламентом. «Астон Мартин» – единственный коллектив, допустивший нарушение.

Ранее команда сама признала это. Как сообщал тогда The Race, проблема заключалась в том, что в документах о бюджете отсутствовала подпись аудитора. В рамках процесса о нарушении процедуры «Астон Мартин» взял на себя ответственность за случившееся.

ФИА не стала уточнять этот момент, но заявила, что нарушение «Астон Мартин» носит «очень незначительный характер».

«Астон Мартин» признал, что нарушил правила финансового регламента «Ф-1». ФИА отказалась от комментариев

