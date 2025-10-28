Бермэн – лучший пилот Гран-при Мехико по версии The Race, Норрис и Ферстаппен – в топ-3

Бермэн возглавил топ гонщиков «Формулы-1» в Мехико.

Издание The Race поделилось рейтингом пилотов по итогам Гран-при Мехико.

Эксперт Эдд Строу традиционно располагает спортсменов от лучшего к худшему с учетом выступлений по ходу всего уик-энда.

Первую строчку рейтинга занял пилот «Хааса » Оливер Бермэн. Вместе с ним в тройку лучших попали Ландо Норрис и Макс Ферстаппен .

В то же время худшим был признан проваливший этап Ланс Стролл («Астон Мартин»).

Рейтинг пилотов Гран-при Мехико (The Race)

1. Оливер Бермэн («Хаас»)

2. Ландо Норрис («Макларен»)

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Джордж Расселл («Мерседес»)

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

7. Эстебан Окон («Хаас»)

8. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

9. Габриэл Бортолето («Заубер»)

10. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

11. Юки Цунода («Ред Булл»)

12. Оскар Пиастри («Макларен»)

13. Пьер Гасли («Альпин»)

14. Франко Колапинто («Альпин»)

15. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

16. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

18. Алекс Албон («Уильямс»)

19. Карлос Сайнс («Уильямс»)

20. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

