Жак Вильнев: «Цунода продолжает искать оправдания. Но за рулем болида сидит именно он»

Цунода потеряет место в «Ред Булл» – уверен Вильнев.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев считает, что Юки Цунода потеряет место в «Ред Булл» по окончании сезона и покинет список участников гоночной серии.

По мнению Вильнева, Цунода продолжает выступать недостаточно хорошо и постоянно ищет оправдания своим неудачам.

«Судя по высказываниям Цуноды он не слишком доволен ситуацией и своими выступлениями. Цунода продолжает искать оправдания, заявляя, что сам он фантастически справляется с теми задачами, которые может контролировать. Однако учитывая то, что именно Цунода сидит за рулем болида, это явно не так», – рассказал Вильнев.

Пиастри провалил два Гран-при и потерял лидерство «Ф-1». Что происходит? Саботаж «Макларена»?

