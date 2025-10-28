  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Алекс Албон: «Последние несколько гонок ощущения от пилотажа просто ужасные»
0

Алекс Албон: «Последние несколько гонок ощущения от пилотажа просто ужасные»

Албон подвел итоги этапа в Мексике.

Пилот «Уильямса» недоволен стратегией, которую использовал на Гран-при Мехико.

Албон стартовал на «харде», после чего на 41-м круге (из 71) перешел на «софт» и финишировал 12-м.

«Стратегия получилась неидеальной. Есть много примеров, когда по ходу гонки мы могли бы действовать более динамично и перейти на другой комплект. Было очевидно, что «хард» не работал – но не знаю… Мы надеялись на маленькое чудо, поэтому оставались на трассе и продолжали терять позиции.

Болиды, которые заехали на пит-стоп, вновь меня обогнали – это был замкнутый круг. «Хард» очень плохо работал.

[Перед этапом в Бразилии] необходимо тщательно все проанализировать. Последние несколько гонок ощущения от пилотажа просто ужасные – и я не могу понять почему. Нужно выяснить. Я сам не потерял темп, я чувствую, что что-то не работает как надо», – сказал Албон.  

Что случилось на Гран-при Мексики: Ферстаппену подарили подиум, Хэмилтон – провал!
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт «Ф-1»
logoУильямс
logoАлександр Албон
logoФормула-1
logoГран-при Мексики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ферстаппен показал специальный дизайн шлема для Гран-при Сан-Паулу
22 минуты назадФото
Франко Колапинто: «Уик-энд в Мехико получился тяжелым для «Альпин»
58 минут назад
Пьер Гасли: «В Мехико «Альпин» просто не хватало скорости»
сегодня, 12:52
Эстебан Окон: «Старался как можно дольше сдерживать Пиастри, чтобы защитить Бермэна»
сегодня, 12:35
ФИА завершила проверку финансовых отчетов команд. Единственное нарушение у «Астон Мартин» – но оно «незначительного характера»
сегодня, 12:07
Лоран Мекьес: «Не уверен, что мы смогли бы победить Норриса в Мехико, будь у «Ред Булл» вторая попытка»
сегодня, 11:58
Юки Цунода: «Ред Булл» сам решает, кого хочет видеть в составе. Но я уверен в себе»
сегодня, 11:41
Жак Вильнев: «Цунода продолжает искать оправдания. Но за рулем болида сидит именно он»
сегодня, 11:27
Гельмут Марко о 3-м месте Ферстаппена в Мексике: «Я единственный, кто мыслил позитивно»
сегодня, 11:14
Бермэн – лучший пилот Гран-при Мехико по версии The Race, Норрис и Ферстаппен – в топ-3
сегодня, 11:11
Ко всем новостям
Последние новости
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
вчера, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50