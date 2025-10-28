Алекс Албон: «Последние несколько гонок ощущения от пилотажа просто ужасные»

Албон подвел итоги этапа в Мексике.

Пилот «Уильямса » недоволен стратегией, которую использовал на Гран-при Мехико.

Албон стартовал на «харде», после чего на 41-м круге (из 71) перешел на «софт» и финишировал 12-м.

«Стратегия получилась неидеальной. Есть много примеров, когда по ходу гонки мы могли бы действовать более динамично и перейти на другой комплект. Было очевидно, что «хард» не работал – но не знаю… Мы надеялись на маленькое чудо, поэтому оставались на трассе и продолжали терять позиции.

Болиды, которые заехали на пит-стоп, вновь меня обогнали – это был замкнутый круг. «Хард» очень плохо работал.

[Перед этапом в Бразилии] необходимо тщательно все проанализировать. Последние несколько гонок ощущения от пилотажа просто ужасные – и я не могу понять почему. Нужно выяснить. Я сам не потерял темп, я чувствую, что что-то не работает как надо», – сказал Албон .

