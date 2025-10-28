Лоран Мекьес: «Не уверен, что мы смогли бы победить Норриса в Мехико, будь у «Ред Булл» вторая попытка»

«Ред Булл» не смог бы победить Норриса в Мехико – считает Мекьес.

Руководитель «Ред Булл » Лоран Мекьес подвел итоги Гран-при Мехико, признав, что на этот раз команде не хватило скорости, чтобы побороться за победу с Ландо Норрисом .

«На этапе в Мехико позиции «Ред Булл» были не так сильны, как в нескольких последних гонках. При этом какой-то очевидной причины этому нет.

Думаю, наиболее очевидной причиной можно назвать то, что мы все-таки не смогли предоставить Максу болид, на котором он смог бы атаковать так, как делает это всегда. Вероятно, это нас немного замедлило. Так что мы понимаем, что в некоторых элементах мы могли бы справиться немного лучше.

Было бы этого достаточно, чтобы сравниться с Норрисом в этот уик-энд? Честно говоря, я в этом не уверен. И нужно отдать должное «Макларену », они были очень, очень быстры. Я бы соврал, если бы сказал, что будь у нас вторая попытка, мы бы смогли победить Норриса», – рассказал Мекьес.

Пиастри провалил два Гран-при и потерял лидерство «Ф-1». Что происходит? Саботаж «Макларена»?