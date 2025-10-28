Гельмут Марко о 3-м месте Ферстаппена в Мексике: «Я единственный, кто мыслил позитивно»

Марко высказался о подиуме Ферстаппена.

Советник «Ред Булл » поделился впечатлениями от финиша Макса Ферстаппена на 3-м месте на Гран-при Мехико, где нидерландец стартовал 5-м.

«Я единственный, кто мыслил позитивно. Никто не хотел делать ставки. Никто не верил в успех. Но утром [перед гонкой] я сказал Максу мыслить позитивно. И затем мы увидели, что все оказалось возможным.

Макс провел потрясающий отрезок [на «софте»]. Он показал невероятный темп, но в то же время сумел сохранить шины. Я все время переживал, что шины перестанут работать. Но ему более-менее удавалось показывать стабильное время – 1.21,2 круг за кругом. Он всегда ехал в пределах 0,05 секунды. Это просто Ферстаппен», – сказал Марко .

