1

Юки Цунода: «Ред Булл» сам решает, кого хочет видеть в составе. Но я уверен в себе»

Цунода намерен побороться за право остаться в «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл» рассказал, что прикладывает все силы, чтобы сохранить место в команде в 2026-м.

«Я уверен в своих действиях и в своем положении. Очевидно, я стараюсь выкладываться на полную, чтобы прогрессировать как можно быстрее и зарабатывать очки.

Так что я просто продолжают делать то же самое. Все зависит от «Ред Булл». Команда сама решает, кого хочет видеть в составе. Но думаю, я много в чем добился прогресса. И я продолжаю становиться лучше, чтобы заслужить место в команде на следующий год», – сказал Цунода.  

Лоран Мекьес: «У «Ред Булл» нет причин спешить с принятием решения по составам пилотов»
  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: es.motorsport.com
logoФормула-1
logoЮки Цунода
logoРед Булл
