Эстебан Окон: «Старался как можно дольше сдерживать Пиастри, чтобы защитить Бермэна»

Окон доволен помощью Бермэну на этапе в Мехико.

Пилот «Хааса » Эстебан Окон подвел итоги Гран-при Мехико, отметив, что остался удовлетворен тем, как провел заезд.

Окон рассказал, что старался как можно дольше сдерживать Оскара Пиастри в попытке защитить 4-ю позицию своего напарника Оливера Бермэна , и остался доволен своим вкладом в результат команды. Сам Окон закончил гонку 9-м.

«Я старался как можно дольше сдерживать Пиастри, чтобы защитить Олли. В этом сражении Пиастри потерял много времени, примерно 4-6 секунд, так что получилось неплохо.

В целом наш болид очень хорошо работал в этот уик-энд. Я очень доволен нашим выступлением. Да, удача улыбалась нам далеко не в каждой сессии, но мы можем быть довольны тем, чего добились», – рассказал Окон.

