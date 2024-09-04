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  • Фредерик Вассер: «Влияние обновлений болида трудно оценить на такой трассе, как в Монце»
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Фредерик Вассер: «Влияние обновлений болида трудно оценить на такой трассе, как в Монце»

Вассер оценил влияние обновлений болида на победу в Монце.

Руководитель «Феррари» высказался о выступлении команды на Гран-при Италии и о причинах, по которым Шарлю Леклеру удалось выиграть гонку, используя смелую стратегию с одним пит-стопом.

«Честно говоря, влияние обновлений болида довольно трудно оценить на такой трассе, как в Монце, потому что по своей конфигурации этот трек сильно отличается от всех остальных трасс, на которых пройдут оставшиеся гонки сезона.

Но в конечном счете, когда вы видите, как в квалификации результаты 6-7 машин умещаются в диапазон меньше 0,1 секунды, вы понимаете, что каждая, самая маленькая деталь имеет значение.

И когда речь идет об отрыве менее чем в 0,1 секунды, я в этом абсолютно уверен. Да и в конечном счете, в квалификации результаты четырех машин вообще уместили в диапазон 0,04 секунды.

Разумеется, после такого результата гонки можно говорить о том, что решающее значение имелдо обновление болида. Но в конечном счете такой темп «Феррари» в гонке был связан с хорошей работой с шинами. Обновления же играют ключевую роль в квалификации – где результаты 6-8 машин умещаются в диапазон 0,1-0,2 секунды», – рассказал Вассер.

Экстаз Италии от победы Леклера в доме «Феррари»: ор комментаторов, вечеринка на треке, слезы

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Гран-при Италии
logoФеррари
logoФормула-1
logoФредерик Вассер
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