Юки Цунода: «Отставание от Ферстаппена в 0,2 секунды – это нормально. Но у «Ред Булл» возникли проблемы с темпом»

Цунода оценил свое выступление в квалификации.

Пилот «Ред Булл » Юки Цунода подвел итоги квалификации к Гран-при Мехико, отметив, что с одной стороны остался доволен небольшим отставанием от Ферстаппена, а с другой признал наличие проблем с темпом у болида.

«На этот раз я был стабильно ближе к Максу по скорости по ходу квалификации, уступая его темпу 0,2 секунды. И мне кажется, что такое отставание от Ферстаппена – это вполне нормально. Но у нас, как у команды в целом, возникли проблемы с темпом. Как минимум до второго сегмента.

Я имею в виду, что Макс, судя по всему, при управлении болидом столкнулся с теми же проблемами, что и я. А именно с нехваткой сцепления машины с трассой. Наибольшие проблемы возникали из-за нехватки именно механического сцепления», – рассказал Цунода.

