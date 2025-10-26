  • Спортс
  Джордж Расселл: «Возможно, попробую совершить андеркат в борьбе с «Феррари»
Джордж Расселл: «Возможно, попробую совершить андеркат в борьбе с «Феррари»

Расселл поделился мыслями о возможной стратегии на Гран-при Мексики.

Пилот «Мерседеса» допустил, что может попробовать совершить андеркат (то есть заехать на пит-стоп раньше соперника, чтобы получить преимущество за счет свежих шин) против одной из «Феррари» на Гран-при Мексики.

Британец начнет заезд с 4-го места.  

«Довольно удивительный стартовый порядок. Обычно, когда мы оказываемся позади обеих «Феррари», то располагаемся на 5-м или 6-м месте на решетке. 4-я позиция – приличный результат. 3-е место было недостижимым, но я был близок!

У нас хороший гоночный темп. Не хочу быть пессимистом, но первый поворот будет играть ключевую роль. Возможности есть всегда: к примеру, «Феррари» может выстроить стратегию таким образом, чтобы попытаться оказать давление на «Макларен». Они могут заехать на пит-стоп в разное время. Возможно, я попробую совершить андеркат против одного из них. Кто знает?» – высказался Расселл.

Поул Норриса – жемчужина квалы «Ф-1» в Мехико. «Феррари» следом, Пиастри провалился
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: AutoHebdo
