Изак Аджар: «Главная проблема в Мехико – болид «Рейсинг Буллз» плохо едет по поребрикам»

Аджар оценил выступление в квалификации.

Пилот «Рейсинг Буллз» Изак Аджар подвел итоги квалификации к Гран-при Мехико, отметив, что мог бы показать более высокий результат, если бы не допустил небольшую ошибку.

«Я немного расстроен результатом. Я очень хорошо шел на своем круге, но потом допустил небольшую ошибку, и в итоге оказался чуть дальше от первых позиций, чем рассчитывал. Хотя «Уильямсу» Сайнса я уступил менее 0,1 секунды.

Наша главная проблема – болид «Рейсинг Буллз » плохо едет по поребрикам. Приходится постоянно искать компромисс между уровнем прижимной силы и комфортом при езде. Но в итоге мы нашли максимально приемлемый вариант», – рассказал Аджар.

