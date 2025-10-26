Андреа Стелла о трудностях Пиастри: «Проблем с болидом нет»

В «Макларене» заверили, что с болидом Пиастри все в порядке.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла исключил версию, что трудности Оскара Пиастри могут быть связаны с некорректной работой машины.

«Каждое свидетельство, каждая малейшая деталь в данных, каждое косвенное измерение или информация говорят нам о том, что проблем с болидом нет. У нас нет причин подозревать, что причина кроется в машине.

Будем ли мы менять шасси перед этапом в Бразилии? Я знаю, что в истории «Формулы-1» есть эта тема с заменой шасси, но я бы поменял другие элементы – например, днище или переднее антикрыло.

В действительности существует ротация деталей. Мы не используем одни и те же элементы все время, поэтому у нас есть основания считать, что проблема не в машине.

В Мехико очень, очень уникальные условия: как только вы осваиваетесь и понимаете, как нужно подходить к этой трассе, то начинаете отыгрывать время в каждом повороте. В итоге можно отыграть очень много.

Так что болид нас не тревожит. Уверен, Оскар извлечет пользу из опыта, полученного в квалификации», – сказал Стелла.

