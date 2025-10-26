Лиам Лоусон о том, когда решится вопрос о его будущем в «Ф-1»: «Не думал об этом»
Лоусон объяснил, как смотрит на ситуацию со своим будущим в «Ф-1».
Пилот «Рейсинг Буллз» ответил на вопрос насчет решения команды о его будущем в «Ф-1». Пилота спросили, хотел бы он получить ответ как можно быстрее или узнать о своей судьбе уже после окончания сезона.
«Без понятия, если честно. Я об этом не думал. Мне кажется, если бы все уже было решено и мы об этом знали, возможно, было бы проще.
В то же время, думаю, это не меняет мой подход к уик-энду. Так что сейчас, пока мы все еще ждет того, что случится, думаю, мой подход просто останется таким же. Буду пытаться извлекать максимум каждый уик-энд», – отметил Лоусон.
