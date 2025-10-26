Джеймс Воулз о потере Сайнсом 5 позиций из-за штрафа: «Чересчур сурово. У машины впереди слишком большое преимущество»

Воулз призвал изменить правила борьбы в «Ф-1».

Руководитель «Уильямса » высказался о столкновении Карлоса Сайнса и Кими Антонелли на Гран-при США .

Из-за инцидента Сайнс сошел в Остине и получил штраф в виде потери 5 позиций на старте гонки в Мексике .

В квалификации к Гран-при Мехико испанец стал 7-м, но в итоге из-за наказания начнет заезд 12-м.

«Карлос увидел зазор, которого попросту не было. Это был поворот Антонелли – он имел право закрыть траекторию так, как хочет. Карлос согласен с этим.

Кругом или двумя ранее Сайнс совершил практически такой же маневр против Оливера Бермэна. И тогда все сработало. У нас был быстрый болид, и если смотреть на всю ситуацию сейчас, то, вероятно, Карлос тоже так думает. Вероятно, он бы в любом случае прошел Кими на следующей прямой. Но он решил атаковать, хотя калитка была уже закрыта.

Я горжусь тем, что Карлос пытается найти такие зазоры. Это тонкая грань между смелостью и ошибкой. В этом случае мы оказались неправы.

Штраф в виде потери пяти позиций – слишком суровое наказание. Мы принимаем тот факт, что при нынешний правилах вина в случившемся лежит на нас – но штраф чрезмерный.

Дело даже не в Карлосе и не в Кими. Правила написаны таким образом, что у машины, идущей впереди, возникает слишком большое преимущество», – заявил Воулз.

Поул Норриса – жемчужина квалы «Ф-1» в Мехико. «Феррари» следом, Пиастри провалился

