Карлос Сайнс: «Если бы у меня был еще один свежий комплект шин, то смог бы опередить «Мерседес»

Сайнс оценил свое выступление в квалификации в Мексике.

Пилот «Уильямса » полагает, что мог оказаться еще выше в квалификации к Гран-при Мехико.

Испанец показал 7-е время в финальном третьем сегменте, но из-за штрафа в виде потери 5 позиций (за контакт с Антонелли в Остине) начнет гонку с 12-го места.

«В третьей практике у меня возникли некоторые трудности. Но мы внесли ряд изменений в настройки болида и, кажется, со всем разобрались.

Когда температура трассы упала, у нас возникли небольшие проблемы с шинами, но я смог с этим справиться.

Думаю, в конце концов мне помогает опыт. Я очень сильно мучался с шинами в середине сезона. Мне кажется, я многому научился – и теперь могу применять полученные знания.

В квалификации мы были очень быстры: в первом сегменте возникли трудности, но ко второму нам удалось собраться, и в третьем мы вынесли максимум из темпа машины.

В третьем сегменте у меня остался только один комплект «софта», что, вероятно, ограничило мои возможности. Может быть, мне удалось бы опередить «Мерседес ».

По правде говоря, мы могли бы выйти из первого и второго сегмента за счет всего одного круга. Это демонстрирует, что у нас был сильный темп сегодня [в субботу]. Возможно, в будущем, если мы сохраним еще один свежий комплект для Q3, то сможем отыграть еще позицию или две», – отметил Сайнс .

