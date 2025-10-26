Карлос Сайнс: «Цель на гонку – попасть в топ-8»
Сайнс надеется на очки в Мехико.
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс подвел итоги квалификации к Гран-при Мехико, а также рассказал о целях на предстоящую гонку.
«Это был один из моих лучших кругов в третьем сегменте за весь сезон. С каждым уик-эндом я все лучше чувствую себя за рулем болида «Уильямса». Чем больше я понимаю, тем лучше настройки могу подобрать, тем лучше понимаю работу шин, и мои выступления тоже улучшаются.
Цель на гонку – попасть в топ-8. Хотя это будет непросто. Ведь я бы не назвал конкурентов из «Рейсинг Буллз» и «Хааса» медленными», – рассказал Сайнс.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport-magazin
