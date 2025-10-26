Гельмут Марко: «В гонке все решит износ шин – будет очень трудно»
В «Ред Булл» подвели итоги квалификации в Мексике.
Советник «Ред Булл» прокомментировал 5-е место Макса Ферстаппена в квалификации к Гран-при Мехико.
«Нам удалось улучшить темп, но во втором секторе мы потеряли две десятых. И это где-то в двух поворотах. В гонке будет очень трудно. Все решит износ шин.
Был ли компромисс в настройках? Все определяет дорожный просвет, во втором секторе мы, вероятно, немного превысили предел. Но мы нацеливались на гонку: когда баки будут полными и мы будем проходить повороты на более низкой скорости, эта проблема должна исчезнуть», – сказал Марко.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
