Гельмут Марко: «В гонке все решит износ шин – будет очень трудно»

В «Ред Булл» подвели итоги квалификации в Мексике.

Советник «Ред Булл » прокомментировал 5-е место Макса Ферстаппена в квалификации к Гран-при Мехико.

«Нам удалось улучшить темп, но во втором секторе мы потеряли две десятых. И это где-то в двух поворотах. В гонке будет очень трудно. Все решит износ шин.

Был ли компромисс в настройках? Все определяет дорожный просвет, во втором секторе мы, вероятно, немного превысили предел. Но мы нацеливались на гонку: когда баки будут полными и мы будем проходить повороты на более низкой скорости, эта проблема должна исчезнуть», – сказал Марко .

