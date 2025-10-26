  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Шарль Леклер: «Хотел бы стартовать третьим – тогда у меня был бы слипстрим»
0

Шарль Леклер: «Хотел бы стартовать третьим – тогда у меня был бы слипстрим»

Леклер объяснил, почему 2-е место может стать проблемой на старте в Мексике.

Пилот «Феррари» считает, что стартовать со второго места на Гран-при Мехико будет непросто.

«До первого поворота идет длинная прямая – нужно провести наилучший старт. Хотел бы я стартовать третьим, ведь в таком случае я получил бы немного слипстрима. Вероятно, у меня его не будет, а еще я начну гонку с «грязной» стороны трассы.

Но я сконцентрируюсь на том, что могу контролировать, и постараюсь выложиться на полную с учетом моей позиции. Надеюсь, моих усилий будет достаточно, чтобы выйти в лидеры в первом повороте», – сказал Леклер.

Поул Норриса – жемчужина квалы «Ф-1» в Мехико. «Феррари» следом, Пиастри провалился
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RaceFans
logoШарль Леклер
logoФормула-1
logoФеррари
logoГран-при Мексики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Карлос Сайнс: «Если бы у меня был еще один свежий комплект шин, то смог бы опередить «Мерседес»
5 минут назад
Джордж Расселл: «Возможно, попробую совершить андеркат в борьбе с «Феррари»
36 минут назад
Андреа Стелла о трудностях Пиастри: «Проблем с болидом нет»
сегодня, 10:59
Джеймс Воулз о потере Сайнсом 5 позиций из-за штрафа: «Чересчур сурово. У машины впереди слишком большое преимущество»
сегодня, 10:47
Лиам Лоусон о том, когда решится вопрос о его будущем в «Ф-1»: «Не думал об этом»
сегодня, 10:18
Изак Аджар: «Главная проблема в Мехико – болид «Рейсинг Буллз» плохо едет по поребрикам»
сегодня, 09:58
Гельмут Марко: «В гонке все решит износ шин – будет очень трудно»
сегодня, 09:52
Карлос Сайнс: «Цель на гонку – попасть в топ-8»
сегодня, 09:45
Юки Цунода: «Отставание от Ферстаппена в 0,2 секунды – это нормально. Но у «Ред Булл» возникли проблемы с темпом»
сегодня, 09:33
Ланс Стролл ушел с интервью после вопроса об ухудшении результатов: «Может, лучше команду спросите»
сегодня, 09:30
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15