Шарль Леклер: «Хотел бы стартовать третьим – тогда у меня был бы слипстрим»

Леклер объяснил, почему 2-е место может стать проблемой на старте в Мексике.

Пилот «Феррари» считает, что стартовать со второго места на Гран-при Мехико будет непросто.

«До первого поворота идет длинная прямая – нужно провести наилучший старт. Хотел бы я стартовать третьим, ведь в таком случае я получил бы немного слипстрима. Вероятно, у меня его не будет, а еще я начну гонку с «грязной» стороны трассы.

Но я сконцентрируюсь на том, что могу контролировать, и постараюсь выложиться на полную с учетом моей позиции. Надеюсь, моих усилий будет достаточно, чтобы выйти в лидеры в первом повороте», – сказал Леклер .

Поул Норриса – жемчужина квалы «Ф-1» в Мехико. «Феррари» следом, Пиастри провалился

