Ральф Шумахер об инциденте Леклера на пит-лейн: «Современные гонщики слишком полагаются на то, что им говорит команда»

Шумахер был удивлен столкновению Леклера и Норриса.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер рассказал, что был в недоумении от того, как мог случиться инцидент со столкновением Шарля Леклера и Ландо Норриса на пит-лейн по ходу гоночного уик-энда в Сингапуре.

«Механик помахал Леклеру рукой, сообщая, что можно выезжать. И только из-за этого сам Шарль не получил штраф. Но тот факт, что сам Леклер вообще не посмотрел направо говорит о многом.

У меня просто нет слов, чтобы описать происходящее и понять, почему гонщики не смотрят назад при выезде из боксов. Современные гонщики слишком полагаются на то, что им говорят в команде. Судя по всему, независимость мышления уже не так важна», – рассказал Шумахер.

