Лиам Лоусон: «У меня хорошие отношения с Риккардо. Мы из одной части света, так что понимаем друг друга»

Лоусон выразил мнение о Риккардо.

Пилот «Рейсинг Буллз » поделился воспоминаниями о прошлогоднем Гран-при Сингапура , после которого заменил Даниэля Риккардо .

Хотя во время уик-энда уход австралийца еще не был подтвержден, в паддоке ходило множество слухов о том, что гонка станет для него последней.

«Очевидно, нам обоим было очень неловко. Думаю, единственное, что я тогда понял, это то, насколько Даниэль хороший. Мы очень приятно общались на протяжении всего времени – начиная с того момента, когда я впервые заменил его [в 2023-м], после того как он повредил руку.

У нас были очень хорошие отношения. Они, если честно, до сих пор такие. После того прошлогоднего уик-энда я понял, насколько сильно его уважаю.

Мы из одной части света, так что, наверное, хорошо понимаем друг друга. Довольно непросто так поладить, нам обоим повезло», – рассказал новозеландец.

