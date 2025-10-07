Джордж Расселл: «Еще пару лет назад на Гран-при Сингапура вел бы себя совсем иначе. Сейчас я был совершенно спокоен»

Расселл стал более уверенным гонщиком.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл признал, что в последние годы стал заметно спокойнее выступать и чувствует себя намного увереннее.

«Думаю, что уверенность приходит с опытом – к тебе приходит понимание того, как выжимать максимум из каждой ситуации.

Вероятно, еще пару лет назад я был слишком напряжен, порой я мог переборщить, слишком сильно атаковать в ситуациях, когда этого делать не стоило. Теперь же я чувствую себя спокойнее, увереннее.

И перед гонкой в Сингапуре я был совершенно спокоен. Когда за час до начала гонки прошел дождь, я просто сказал себе: «Ну, ничего не поделаешь, условия все равно одинаковые для всех». Я все равно ничего не мог с этим поделать, так что и волноваться по этому поводу не было никакого смысла. Но еще пару лет назад я бы вел себя совсем иначе», – рассказал Расселл.

Современный «Макларен» лучший в истории? Наш рейтинг