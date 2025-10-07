Лука Колаянни станет директором по коммуникациям «Макларена»

Колаянни перейдет в «Макларен».

Лука Колаянни начнет работать в «Макларене» на должности директора по коммуникациям, начиная с Гран-при США.

Колаянни и нынешний руководитель «Макларена » Андреа Стелла в прошлом вместе работали в «Феррари » – итальянец трудился там в период с 1992 до 2014 года, а в 2020 году был консультантом Скудерии. Также у Колаянни есть опыт работы в «Марусе», ФИА и самой «Формуле-1», а в последнее время итальянец работал в «Пирелли» на должности консультанта по связям с общественностью.

В «Макларене» Колаянни заменит Софи Огг, которая покинула команду после Гран-при Азербайджана, приняв решение заняться другой деятельностью.

Современный «Макларен» лучший в истории? Наш рейтинг