Фредерик Вассер: «У «Феррари» был темп в Сингапуре. Но его не удалось извлечь»

Вассер объяснил проблемы «Феррари» в Сингапуре.

Руководитель «Феррари» отметил, что проблемы с тормозами помешали команде показать весь возможный темп на Гран-при Сингапура .

«На ранней стадии гонки мы попросили Шарля [Леклера ] раньше отпускать газ. И речь не только о том, чтобы просто поднять ногу с газа, потеряв немного в конце прямой. Очень важно найти правильную точку торможения.

Во всех гонках она смещается вперед или назад: чуть больше, чуть меньше, потом еще чуть больше, потом еще чуть меньше. Приходится менять баланс тормозов. В конце концов мы теряем немного в темпе относительно наших истинных возможностей.

Что действительно разочаровывает, так это то, что, последние два уик-энда… в Баку и Сингапуре… в начале этого уик-энда у нас был темп. Нам не удалось его извлечь. В конце гонок нам сложно не оказаться в отстающих.

Команду это ужасно огорчает. Это раздражает всех нас – команду и пилотов. Ведь мы не можем атаковать изо всех сил [из-за проблем с тормозами]», – сказал Вассер .

