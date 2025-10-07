Леклер ведет переговоры с другими командами о возможном переходе в 2027-м (CdS)
Леклер может покинуть «Феррари», сообщает CdS.
Как сообщает издание Corriere dello Sport, пилот «Феррари» Шарль Леклер рассматривает возможность ухода из Маранелло.
Окружение монегаска уже ведет переговоры с несколькими другими командами о потенциальном переходе в 2027 году.
Окончательное решение будет принято только в 2026-м, так как для начала пилот, как и другие участники чемпионата, хочет оценить новую расстановку сил после смены регламента.
Инженеры «Феррари» недовольны Леклером и его критикой болида (CdS)
Николя Тодт: «Леклеру нужна машина, способная побеждать. Сейчас «Феррари» не хватает темпа для победы в чемпионате»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Corriere dello Sport
