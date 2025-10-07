Леклер ведет переговоры с другими командами о возможном переходе в 2027-м (CdS)

Леклер может покинуть «Феррари», сообщает CdS.

Как сообщает издание Corriere dello Sport, пилот «Феррари» Шарль Леклер рассматривает возможность ухода из Маранелло.

Окружение монегаска уже ведет переговоры с несколькими другими командами о потенциальном переходе в 2027 году.

Окончательное решение будет принято только в 2026-м, так как для начала пилот, как и другие участники чемпионата, хочет оценить новую расстановку сил после смены регламента.

