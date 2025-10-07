Андреа Стелла: «В интересы «Макларена» входит честная борьба между напарниками»

Стелла отметил, что «Макларене» продолжит следовать своим принципам.

Руководитель «Макларена» заявил, что командные принципы относительно борьбы между напарниками Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри продолжат действовать и дальше.

«Внутренняя борьба за победу в личном зачете регулируется принципами, которые определяются интересами команды. В эти интересы также входит честная борьба между двумя нашими пилотами – чтобы они могли стремиться к своим целям.

Мы хотим убедиться, что в нашем подходе к гонкам будет присутствовать дух спортивного соперничества. Это определяющие принципы, которых мы продолжим придерживаться даже после победы в Кубке конструкторов», – сказал Стелла .

