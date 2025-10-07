«Формула-1» скорректирует формат квалификации после прихода в чемпионат «Кадиллака»

Формат квалификации в 2026 году будет скорректирован.

«Формула-1 » внесет небольшие изменения в формат проведения квалификации в сезоне-2026. Это связано с приходом в чемпионат «Кадиллака » – 11-й команды «Ф-1», которая начнет свои выступления со следующего года.

Сейчас по итогам первого и второго сегмента из борьбы выбывают по 5 гонщиков, впоследствии занимающие места с 20 до 16 и с 15 по 11 соответственно. После появления в чемпионате «Кадиллака» и еще двух машин, после первого и второго сегмента из борьбы будут выбывать уже по 6 гонщиков. В то время как в третьем сегменте за поул будут по-прежнему бороться 10 быстрейших пилотов.

