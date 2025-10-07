Николя Тодт: «Леклеру нужна машина, способная побеждать. Сейчас «Феррари» не хватает темпа для победы в чемпионате»

Менеджер Леклера высказался о будущем монегаска в «Феррари».

Николя Тодт – менеджер пилота «Феррари» Шарля Леклера – оценил возможные изменения в составах команд по итогам следующего сезона, который станет первым в рамках нового регламента.

«Многие пилоты ждут, чтобы посмотреть, насколько хорошо справится каждая команда и насколько хорошая у них получится машина. [Пилоты захотят определиться], останутся ли они с этой командой или уйдут в ту, что лучше справилась.

Шарль – один из главных талантов своего поколения на ряду с Максом [Ферстаппеном] и некоторыми другими пилотами. Он больше не ребенок, поскольку проехал с «Феррари» уже несколько сезонов. Конечно, я считаю, что нам все еще нужна машина, способная побеждать.

Сейчас у нас хороший болид, но у него недостаточно темпа для победы в чемпионате… Надеемся, что в следующем году «Феррари» построит очень хорошую машину при новых правилах», – сказал Тодт.

