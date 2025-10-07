  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Николя Тодт: «Леклеру нужна машина, способная побеждать. Сейчас «Феррари» не хватает темпа для победы в чемпионате»
0

Николя Тодт: «Леклеру нужна машина, способная побеждать. Сейчас «Феррари» не хватает темпа для победы в чемпионате»

Менеджер Леклера высказался о будущем монегаска в «Феррари».

Николя Тодт – менеджер пилота «Феррари» Шарля Леклера – оценил возможные изменения в составах команд по итогам следующего сезона, который станет первым в рамках нового регламента.

«Многие пилоты ждут, чтобы посмотреть, насколько хорошо справится каждая команда и насколько хорошая у них получится машина. [Пилоты захотят определиться], останутся ли они с этой командой или уйдут в ту, что лучше справилась.

Шарль – один из главных талантов своего поколения на ряду с Максом [Ферстаппеном] и некоторыми другими пилотами. Он больше не ребенок, поскольку проехал с «Феррари» уже несколько сезонов. Конечно, я считаю, что нам все еще нужна машина, способная побеждать.

Сейчас у нас хороший болид, но у него недостаточно темпа для победы в чемпионате… Надеемся, что в следующем году «Феррари» построит очень хорошую машину при новых правилах», – сказал Тодт.

Инженеры «Феррари» недовольны Леклером и его критикой болида (CdS)
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Straits Times
Николя Тодт
logoШарль Леклер
logoФеррари
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Леклер ведет переговоры с другими командами о возможном переходе в 2027-м (CdS)
10 минут назад
Андреа Стелла: «В интересы «Макларена» входит честная борьба между напарниками»
5сегодня, 10:35
Фредерик Вассер: «У «Феррари» был темп в Сингапуре. Но его не удалось извлечь»
17сегодня, 10:07
Юки Цунода: «Еще две гонки назад был почти безнадежен. Но теперь у меня хороший темп»
5сегодня, 09:34
Лоран Мекьес: «Обновления «Ред Булл» в 2025-м скажутся на начале следующего сезона»
2сегодня, 08:07
Хэмилтон показал лучший круг гонки 16-й сезон подряд и побил рекорд Шумахера
7сегодня, 07:48
Инженеры «Феррари» недовольны Леклером и его критикой болида (CdS)
22сегодня, 07:36
Хэмилтон ответил на жалобы Алонсо в Сингапуре отрывками из британского ситкома
51сегодня, 06:13Видео
Тото Вольфф о том, почему в «Ф-1» мало гонщиков из Азии: «Людям нужны герои. Прирост немецких пилотов был связан с Шумахером»
9сегодня, 07:06
Пьер Ваше: «В Сингапуре «Ред Булл» не использовал весь потенциал болида»
4сегодня, 06:52
Ко всем новостям
Последние новости
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
50 минут назадФото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
вчера, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
вчера, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13