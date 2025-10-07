Фредерик Вассер о лучшем круге Хэмилтона в Сингапуре: «Для меня это подделка»
Вассер не признал лучший круг Хэмилтона в Сингапуре.
Руководитель «Феррари» считает поддельным лучший круг Льюиса Хэмилтона на Гран-при Сингапура.
Британец установил лучшее время в гонке после второго пит-стопа, на котором перешел на «софт».
«Для меня этот лучший круг – подделка. Мы были не в том же положении [что соперники]. Могу сказать, что когда Льюис атаковал, то у него был темп.
Отставание от болидов впереди соответствовало разнице в шинах. Но ничего более. Это неприятно, ведь когда мы проехали три круга не пытаясь беречь тормоза, то почувствовали, что у нас был неплохой темп», – сказал Вассер.
Фредерик Вассер: «У «Феррари» был темп в Сингапуре. Но его не удалось извлечь»
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: сайт «Ф-1»
