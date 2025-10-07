Фредерик Вассер о лучшем круге Хэмилтона в Сингапуре: «Для меня это подделка»

Вассер не признал лучший круг Хэмилтона в Сингапуре.

Руководитель «Феррари» считает поддельным лучший круг Льюиса Хэмилтона на Гран-при Сингапура .

Британец установил лучшее время в гонке после второго пит-стопа, на котором перешел на «софт».

«Для меня этот лучший круг – подделка. Мы были не в том же положении [что соперники]. Могу сказать, что когда Льюис атаковал, то у него был темп.

Отставание от болидов впереди соответствовало разнице в шинах. Но ничего более. Это неприятно, ведь когда мы проехали три круга не пытаясь беречь тормоза, то почувствовали, что у нас был неплохой темп», – сказал Вассер.

Фредерик Вассер: «У «Феррари» был темп в Сингапуре. Но его не удалось извлечь»

