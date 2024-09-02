Шестой этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Красное Кольцо» в Красноярске 7 и 8 сентября

«Красное Кольцо» примет предфинальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии

7 и 8 сентября Красноярск примет шестой, предфинальный этап главного чемпионата страны по дрифту.

Красноярский гоночный трек эффектно-техничен. Конфигурация RDS GP тут не такая скоростная, как на Moscow Raceway или на «Игора Драйв», но на «Красном Кольце» на первый план выходит мастерство пилота и грамотно настроенная подвеска.

Главным героем предстоящего уик-энда в Красноярске станет дебютант сезона-2024 Артем Шабанов. Московский пилот все пять прошедших этапов закончил на подиуме, а два последних – на высшей ступени пьедестала.

Представитель красноярского коллектива TimeUp лидирует в личном зачете и уже на «Красном Кольце» может досрочно стать чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии.

RDS GP 2024.

Шестой этап.

7 сентября, суббота

Тренировки – 8:30-9:40;

Квалификация – 9:40-14:10;

Торжественное открытие соревнований и автограф-сессия – 14:45-15:45;

Парные заезды топ-32 – 16:00-19:00;

8 сентября, воскресенье

Тренировки – 9:00-10:30;

Парад пилотов и автограф-сессия – 11:30-12:30;

Парные заезды топ-16 – 13:00-15:30;

Парные заезды топ-8 и топ-4 – 16:30-18:00;

Финал – 18:20-18:50;

Церемония награждения – 19:00.