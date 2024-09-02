Шестой этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Красное Кольцо» в Красноярске 7 и 8 сентября
7 и 8 сентября Красноярск примет шестой, предфинальный этап главного чемпионата страны по дрифту.
Красноярский гоночный трек эффектно-техничен. Конфигурация RDS GP тут не такая скоростная, как на Moscow Raceway или на «Игора Драйв», но на «Красном Кольце» на первый план выходит мастерство пилота и грамотно настроенная подвеска.
Главным героем предстоящего уик-энда в Красноярске станет дебютант сезона-2024 Артем Шабанов. Московский пилот все пять прошедших этапов закончил на подиуме, а два последних – на высшей ступени пьедестала.
Представитель красноярского коллектива TimeUp лидирует в личном зачете и уже на «Красном Кольце» может досрочно стать чемпионом Гран-При Российской Дрифт Серии.
RDS GP 2024.
Шестой этап.
7 сентября, суббота
Тренировки – 8:30-9:40;
Квалификация – 9:40-14:10;
Торжественное открытие соревнований и автограф-сессия – 14:45-15:45;
Парные заезды топ-32 – 16:00-19:00;
8 сентября, воскресенье
Тренировки – 9:00-10:30;
Парад пилотов и автограф-сессия – 11:30-12:30;
Парные заезды топ-16 – 13:00-15:30;
Парные заезды топ-8 и топ-4 – 16:30-18:00;
Финал – 18:20-18:50;
Церемония награждения – 19:00.
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